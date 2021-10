Veteranos de Malvinas nucleados en la Concertación TOAS realizaron un acto en Oberá

Ex soldados y conscriptos que defendieron el litoral marítimo argentino en el Conflicto del Atlántico Sur, realizaron el miércoles 20 en Plaza de Mayo -CABA- un acto para conmemorar a los caídos durante la guerra y a los veteranos que murieron posteriormente. Allí se presentaron 350 mil firmas en apoyo al proyecto de ley 0505-D-2021, que busca reconocer como veteranos plenos de guerra a los soldados y conscriptos que defendieron la Patagonia continental durante 1982.

El acto fue organizado por Concertación TOAS, la agrupación que nuclea al personal que ocupó posiciones en la Patagonia continental, parte del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), durante la lucha con el Reino Unido.

En Oberá se realizó por la mañana, un acto en la Plaza San Martín, en acompañamiento a quienes se reunieron en Plaza de Mayo y con la intención de que su causa sea visibilizada.

Benito Nuñez Cardozo referente de TOAS en Oberá señaló que la lucha por ser reconocidos como ex combatientes es de hace 40 años atrás y que este acto se dio en apoyo a la Concertación TOAS en Plaza de Mayo y para juntar firmas, “nosotros somos los soldados que estuvimos desplegados y apostados en el Litoral Marítimo Patagónico hasta Tierra del Fuego defendiendo las bases aéreas desde donde salían los aviones a atacar a los ingleses. Por un decreto del año 1988 nos dejaron afuera, a pesar de ser reconocidos en las primeras tres leyes. Desde ese entonces venimos luchando en forma particular, mandando cartas y por ahí no muy bien organizados. A partir del año 2018 Concertación TOAS nuclea a todos los TOAS que estuvieron en ese lugar. Tenemos el proyecto de ley 0505-D-2021 en cámara de Diputados que tiene más de 70 Diputados adherentes de todos los partidos políticos. Lo que nosotros queremos en este momento es impulsar ese proyecto y pedirle a los legisladores que traten el tema, porque la verdad es que nosotros somos muy pocos ya, recién dimos un listado de la cantidad de fallecidos y según un estudio de los propios ingleses la expectativa de vida nuestra es de 60 años”.

Nuñez Cardozo señaló que en la Provincia de Misiones existen dos grupos que los nuclean, “los ex soldados que cobran una pensión provincial, creo que es la única provincia que hace esto y están los ex combatientes, nosotros quedamos como en el medio de la porque no somos reconocidos como ex combatientes y estamos nucleados en este momento como los TOAS. También tenemos apoyo de los ex combatientes. De hecho acá en Misiones la federación de ex combatientes que lleva adelante Paniagua que nos brinda el apoyo porque una vez que se desclasificó los documentos ellos entienden que a nosotros nos corresponde la misma condecoración que a ellos y estamos luchando para eso”, sintetizó.