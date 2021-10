«Vínculos del micrófono de la zona centro,» un poco de la radiofonía obereña en un libro.

Con mucha emoción y acompañamiento de colegas, vecinos, amigos y gente querida, Norma Elvira «Nichi» Duarte, locutora de profesión, presentó su libro de recuerdos y vivencias en la ciudad, con sus primeros pasos en LT 13 radio Oberá. La jornada fue luego de las 19 en el OTC, este viernes 15, con el acompañamiento de integrantes de la Feria del Libro, Rosa «Quitita» Moreira entre sus integrantes y Elizabeth Villavicencio por la SADE (Sociedad Argentina de Escritores), filial Mnes, además de Claudio Bustos, artista y ex compañero de trabajo.

«Me siento muy emocionada, estoy disfrutando con uds, basta de yo ahora somos nosotros», sostuvo en medio de lágrimas la profesional del micrófono. «Festejo los recuerdos que salieron. Me acuerdo de muchas cosas y decidí volcarlo al papel. Dios me dijo que siga pero no ya al micrófono, así que aqui estoy, me acompañan muchas personas queridas y eso es lo importante,» destacó

Agregó que «hay nostalgia de muchos de los que no están, incluso que sabían de este libro y han partido Aldo Gil Navarro, Alejo «Quelo» Aranda, pero soy feliz por haber logrado esto. Siempre hay que seguir aprendiendo, leer mucho, no quedarse estancado y creer que todo se sabe, esto para las nuevas generaciones les digo, dar lo mejor de sí es ser buen profesional», remarcó.

En su obra literaria, «Nichi», volcó recuerdos de su querida ex LT 13 Radio Oberá AM, que fue precursora en la provincia, como así también realizó un recorrido histórico de acontecimientos que sucedieron en la zona. Nombres, épocas, trabajo, todo forma parte de sus escritos, que además junto a otros más de 130 escritores de la provincia quedarán plasmados en código QR a través de la Biblioteca 2 de abril, para poder leerse en la vía pública a través del celular.