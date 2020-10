¿Qué harías si tuvieras COVID 19?

Te pusiste a pensar que pasaría si te diera positivo de COVID 19?, Cómo te gustaría te traten? Qué sucedería a tu alrededor? Nos pusimos en la piel de una persona positiva de COVID, para que reflexionemos juntos…

Si tuviera covid19 seguiría los dos caminos posibles de atender y que me sentiría obligado a seguir, el oficial sanitario- declarando mis movimientos previos con gran detalle y sin ocultar nada- y el de mi conciencia, comunicándome virtualmente yo mismo con esas personas o con los responsables de los espacios por los que circulé siendo un potencial transmisor sin saberlo, para que también puedan tomar las medidas preventivas.

Del mismo modo, si tuviera covid19 realizaría mi aislamiento preventivo siguiendo al pie de la letra las indicaciones de los profesionales, confiado en que puedo contar con el sistema de salud y realizar las consultas pertinentes necesarias ante cualquier eventualidad por los medios que tenga a mi alcance.

Quiero creer qué si fuera covid19 positivo, no sería atacado en las redes sociales por personas que no conozco, que podrían dar a entender que busqué contagiarme, que disfruto el hecho de padecerlo y que salí de mi hogar con la firme voluntad de ir a buscar el contagio como si pudiera obtener algún tipo de beneficio ante esa circunstancia.

Quiero creer que los medios de comunicación masiva, harían un tratamiento consciente del tema, brindando información real y chequeada que busque transmitir veracidad y no caerían en la pobre actitud de embarcarse en una carrera por “vender” la noticia, sin importar el desconcierto y la incertidumbre, de quien padece el cuadro, como aquel lector indefenso que confía en el profesionalismo de quien redacta y pública.

Quiero creer que si tuviera covid19, la sociedad se alertaría ante la circulación del virus en su localidad y redoblaría los esfuerzos por mantener la higiene, la asepsia y la aireación de los espacios, y que también reducirían al mínimo las salidas para resguardar a niños y adultos mayores evitando ponerlos en riesgo.

Deseo creer qué si fuera covid19 positivo, las personas no harían circular audios, comentarios y elucubraciones prejuiciosas que podrían ser tan dañinas como el virus y crear estados de angustia y frustración en aquellas personas que lo padecen, con los riesgos extra que eso acarrearía.

Deseo creer, que nadie dejaría de hablarme o saludarme por este contagio padecido y que podría contar con otros miembros de esta sociedad, además de mis familiares y amigos, que aporten una mirada solidaria ante la crisis sanitaria que aqueja a uno de sus miembros.

Quiero creer que si tuviera covid19, no sería tratado como alguien que cometió un delito y se comportó desaprensivamente, mereciéndose el contagio y el cuadro subsiguiente.

Quiero pensar que hay un núcleo de sustentación que nos mantiene a todos unidos bajo una identidad compartida, bajo una idea de nación y que a pesar de las diferencias político-partidarias, nadie desearía ni disfrutaría el malestar del otro, más aún siendo conscientes de que las ideologías pueden ser muchas, pero el sistema de salud es uno solo y es de todos, por lo tanto, allí recurriremos buscando alivio y atención de los trabajadores de la salud en todos sus niveles.

Quiero creer, que Albert Camus estaba en lo cierto cuando escribió casi al final de su libro “La peste” (…) algo que se aprende en medio de las plagas: que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio”.

Si tuviera Covid 19 o resultara positivo… Sin dudas sería un número en la estadística mundial… Pero no dejaría de ser humano… Como espero sean los que no dieron positivo, los que nunca se contagiaron y que no saben cómo este virus te afecta la salud mental; sobretodo. Y que el único remedio es la empatía con el otro… Cuidándolo y cuidándome con las medidas de protección que ya conocemos.

No tengo Coronavirus.. Pero mañana podría tenerlo, al igual que vos, que estás leyendo esta nota.. Entonces…te pregunto :Qué harías si tuvieras Covid 19?

AUTOR: José Luis Martínez , Periodista-docente