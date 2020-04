Cuatro jóvenes detenidos por robar a mano armada en una vivienda

Mediante las tareas de investigación llevadas adelante por la división Comando Radioeléctrico Zona Centro, para el esclarecimiento de un robo calificado ocurrido días atrás en perjuicio de un hombre de 52 años, el martes 28 por la tarde, detuvieron a Noelio C. de 29 años, Juan C. de 22, Leonel M. y José C. ambos de 20 años.

Asimismo, secuestraron una escopeta calibre 14, una bicicleta, documentaciones personales, un teléfono celular y dinero.

Las intensas pesquisas iniciaron a raíz de la denuncia radicada por la víctima quien manifestó que el pasado sábado en horas de la noche, mientras descansaba en el predio de una Iglesia ubicada en el Ex Kilómetro 15 de esta ciudad, fue sorprendido por cuatro jóvenes quienes tras intimidarlo con un arma de fuego le sustrajeron una bicicleta, una mochila conteniendo dos teléfonos celulares; documentaciones personales y una billetera con 1.200 pesos y 2.000 dólares en efectivo, además de un bolso que en cuyo interior contenía prendas de vestir.

Luego de la denuncia la Policía comenzó con las tareas tendientes a esclarecer el ilícito y en el marco de las minuciosas investigaciones se estableció que no serían ajenos los jóvenes ahora detenidos y que habrían comercializado la bicicleta y el arma utilizada en la comisión del ilícito.

Estos elementos fueron entregados en forma voluntaria por los adquirentes y secuestrados por los efectivos.

Asimismo, a través de un intenso rastrillaje realizado en una zona de malezas en inmediaciones del lugar, hallaron las documentaciones del denunciante y bolsos.

Siguiendo esa línea, esta tarde los sospechosos fueron ubicados y detenidos en averiguación del hecho.

Los mismos se hallaban en un yerbal y su poder incautaron además una billetera, un teléfono celular y la suma de 5.600 pesos.

Luego de ser examinados por el médico policial en turno fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Dos.