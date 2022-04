En Panambí un joven fue detenido por desobediencia judicial

En la noche del domingo 17, efectivos de la Comisaría local, detuvieron a un joven de 21 años acusado de no cumplir con las medidas cautelares de Prohibición de acercamiento hacia su ex pareja.

Pasada las 22 horas, la mujer de 59 años solicitó presencia en su bar ubicado en el km 15 de esa localidad, en razón de que se hizo presente su ex concubino y se negaba a retirarse. Conocido el hecho, la patrulla acudió y constató la situación, donde demoró al sujeto, quien fue trasladado a la dependencia jurisdiccional a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá.