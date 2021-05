Gendarmería Nacional secuestró vehículos y un cargamento de cigarrillos

Secuestro de vehículos:

En horas de la tarde del día 15 de mayo, Personal del Escuadrón 9 “OBERÁ” realizo un Operativo Público de Prevención en la Ruta Provincial 2, de la localidad de PANAMBÍ (Mnes), en el cual efectuaron el control físico y documentológico de UN (1) vehículo marca RENAULT modelo KANGOO, el cual era conducido por un ciudadano mayor de edad.

En tal sentido se procede a realizar la verificación del mismo observando que el número de chasis presentaba anomalías en el grabado. Asimismo, se solicitó antecedentes del automóvil por número de motor y dominio arrojando como resultado “pedido activo de secuestro por robo”.

Ante tal situación se procede a informar del hecho al Juzgado de Instrucción Nro 2 de la ciudad de Oberá, quien ordeno se labren las actuaciones correspondientes, el secuestro del rodado, de las documentaciones del mismo y se proceda a realizar las pericias sobre el estampado y dominio del mismo. Quedando el involucrado supeditado a la causa.

El avalúo estimativo del vehículo es de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00).

En horas de la tarde del día 15 de mayo, Personal del Escuadrón 9 “OBERÁ” realizo un Operativo Público de Prevención en la Ruta Nacional 14 de la localidad de SALTO ENCANTADO (Mnes), donde observaron la aproximación de UN (1) vehículo marca CHEVROLET modelo COBALT, a quien se le realizo las señales correspondientes para que se detenga; el conductor del rodado al ver la presencia de los Uniformados acelero y emprendió huida.

Ante tal situación los Gendarmes realizaron un seguimiento controlado, logrando hallar el vehículo abandonado a la entrada de un camino secundario de la Ruta Nacional 14 de la mencionada localidad, sin su conductor.

Se realizó un amplio rastrillaje en la zona a fin de dar con el paradero del conductor sin lograr hallarlo.

Intervino en el hecho el Juzgado de Instrucción Nro 2 de la ciudad de “OBERÁ”, quien ordeno se realice las actuaciones correspondientes, el secuestro del vehículo y todo otro elemento de interés para la causa.

El Avaluó del rodado es de PESOS SETECIENTOS MIL $ 700.000,00).

Contrabando de Cigarrillos :

En horas de la mañana del día 14 de mayo, Personal del Escuadrón 9 “OBERÁ” realizó un Operativo Público de Prevención en la Ruta Provincial 11 de la localidad de DOS DE MAYO (Mnes), donde fueron alertados sobre un accidente de tránsito a la altura del Paraje “LAS CAMPINHAS” de la mencionada localidad.

Ante tal situación los Gendarmes procedieron a corroborar la información recibida, constatando la existencia de un accidente de tránsito en el cual se encontraba involucrado UN (1) camión marca SCANIA y UN (1) automóvil marca VOLKSWAGEN modelo GOL. En tal sentido se procede a verificar estado de los conductores. El conductor del camión se encontraba ileso a la espera de las actuaciones correspondiente.

Asimismo, se observó que en el rodado de menor porte no se encontraba su conductor y que en el interior del rodado, a simple vista, se visualizó la existencia de cajas de cigarrillos.

Se informó del hecho a la Fiscalía Federal de “OBERÁ”, quien ordeno se proceda a labrar las actuaciones correspondientes, el secuestro de la mercadería, del vehículo y de todo otro elemento para la Causa.

Del registro del vehículo se constató un total de TRES MIL (3000) PAQUETES DE CIGARRILLOS MARCA EIGHT, el avaluó estimativo de lo secuestrado fue de PESOS OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS ($ 811.500,00).