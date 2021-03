La Policía busca a Juan Ezequiel de 20 años en Oberá

Se trata de Juan Ezequiel From de 20 años, quien según denunció su hermano Jorge en la Seccional 3era, salieron de trabajar el 27 de febrero a las 00hs de un establecimiento de te, ubicado en Villa Svea, y hasta el momento no regresó a su vivienda.

El joven es de contextura física delgada, tez morena, cabellos lacios color castaño claro, de 1,70 aprox. estatura, no posee tatuajes ni señas particulares.

Al momento de ausentarse vestía bermuda de jeans azul, remera verde, ojotas y llevaba una mochila.

Cualquier información sobre su paradero, pueden dirigirse a la comisaría más cercana o comunicarse con las líneas de emergencias gratuitas 101/911