Anunciaron pago del FONID y bono de $10 mil para docentes suplentes

El Gobernador Oscar Herrera Ahuad, anunció a través de su cuenta de twitter que el próximo martes 21 de julio se abonará con fondos provinciales, Suplementarios Junio 2020 y Aporte Provincial junio 2020.

De la misma manera, se abonará el adelanto con fondos provinciales el FONID -cuota 3- Primer Trimestre 2020 y FONID Aporte Extraordinario cuota 4-4. Con fondos nacionales Material Didáctico junio 2020.

Además, el Gobernador anunció un bono de $10 mil en 2 cuotas a docentes que en el año 2019 ejercieron como suplentes -al menos 3 meses continuos o discontinuos- y que este año, por las medidas de aislamiento no fueron designados. Aquellos que no tienen servicios activos y no cuentan con otro cargo en la Administración Pública Provincial. El primer bono será de $5.000 y se hará efectivo el día viernes 24 de julio y el segundo se abonará el 28 de agosto.