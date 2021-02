No todos los caminos conducen (al lugar que queremos ir)

El turismo es una parte vital de la provincia, sin dudas, actividad que por todos los medios se intentó sostener en pandemia y no nos va mal.

En los últimos tiempos han sido muchos los que apostaron a esta propuesta llegándose de otras tierras, adquiriendo un predio y convirtiéndolo en sustentable turísticamente.

En zonas como Campo ramón y El Soberbio y gran parte de la Ruta 14, esto se evidencia cada vez más. A los emprendimientos conocidos en guías de turismo o promociones on line y demás, se suman nuevos en forma permanente, que se descubren al recorrer localidades.

Sin embargo, a esta “ola” de voluntades y esfuerzos, no se suma el acompañamiento oficial en cuanto a cartelería.

No hay carteles indicadores no solo de a cuantos kilómetros está un emprendimiento sino, no hay carteles para saber hacia dónde nos dirigimos. Es más, aquellos que osan incluir un cartel que diga “cabañas a 800 mts”, o, “salto y camping…” lo hacen fuera de la ley y con la posibilidad de ser multados (los carteles deben cumplir con reglas para que no interfieran con la atención del conductor, por ejemplo).

Es que el Ministerio de Turismo depende de Vialidad para eso y ahí otra vez aparece la “burrocracia”. Vialidad debe hacer los carteles que Turismo indique, lo que sucede a cuentagotas y no con la celeridad que el visitante merece.

Por lo tanto, a ajustar cinturones, generar un plan virtual y prestar mucha atención, para no perderse buscando el lugar elegido y así disfrutar de días de descanso.