Importante adhesión al paro docente en la zona centro

Con movilización y asamblea de docentes autoconvocados comenzó la jornada educativa 2020 en la zona centro. “Estamos acostumbrados a estar en la escuela el inicio escolar tiene un significado importante para nosotros, pero no podemos prestarnos a que se siga abusando del docente, este es un año donde la característica es que nos pesa la situación económica, por eso nos acompañamos mutuamente en el reclamo, docentes de escuelas privadas, públicas, Nenis. Queremos dejar en claro a los padres sobretodo, que tenemos derecho a tener un salario digno, yo con 31 años de aporte mi sueldo de bolsillo es de 24 mil pesos a punto de jubilarme, consideramos que los gremios no están a la altura para defendernos, que no escuchan a sus afiliados”, dijo Liliana Avellaneda, vocera del grupo.

La asamblea determinó además caminata por diferentes sectores, secretaria escolar, IPS y además corte de ruta el martes por la mañana. “La mayoría está afiliada a gremios pero no escucharon a sus bases, aceptan lo que les dice el gobierno sin llamar o convocar a los docentes. Nos da mucha tristeza esto”, agregó.

El promedio de adhesión a estas 72 hs de paro fue del 50% en las escuelas de Oberá, pues mientras establecimientos como la Epet n 3 tenían 90% de adhesión otras, como la Escuela 185, casi no tenía ausencia de docentes.

De hecho, la marcha y convocatoria tuvo buena participación de educadores. Para este martes la Ruta será el punto de encuentro y el miércoles tendrá acciones aún a determinar.

(Fotos:Dario González)