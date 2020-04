No hay notificaciones de despidos ni suspensiones en Delegación de Trabajo de Oberá

La situación crítica que viven los comercios con el parate mundial por la pandemia de coronavirus, no es distinta en Oberá. Sin embargo, la mayoría de los empresarios o comerciantes, intenta mantener su planta de personal sin variantes.

Según Evelio Candia, delegado del Ministerio de Trabajo de Oberá no se ha recibido notificación alguna de despidos o suspensiones. “Estamos trabajando on line, no de manera presencial y si bien todos los plazos y vencimientos han sido suspendidas para las instancias legales, se reciben presentaciones igual de las empresas, les hemos notificado del Correo mail y teléfono (55)15438530 para que puedan comunicarse”, explicó.

Sostuvo que las consultas son muchas “porque desde las diferentes áreas quieren saber si se trabaja o no, oficialmente, en ese sentido esta semana creemos comenzará a reactivarse la industria de la madera, aunque ya la semana pasada estaban habilitadas, los aserraderos no tenían materia prima y ahora ya empiezan a moverse con todas las restricciones impuestas y cuidados en cuanto al transporte y distanciamiento en el trabajo, uso de barbijos y elementos de limpieza. esto también va para los tareferos, esto es,si hay un colectivo para 40 personas, deberán viajar 20”, indicó.