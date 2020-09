UNIDOS POR EL CORAZON



«En el Día Mundial del Corazón queremos pedirte que utilices tu corazón para la sociedad, para amar a tus seres queridos y a vos mismo».



Con motivo del Día Mundial del Corazón que se celebra cada 29 de septiembre, instituciones médicas de Misiones se han unido para difundir juntos mensajes de prevención a la población.



Forman parte de esta iniciativa la Sociedad de Cardiología de Misiones, la Sociedad Argentina de Cardiología SAC Distrito Misiones, la Fundación Cardiovascular de Misiones -FUCAM-, la Universidad Católica de Misiones -UCAMI-, el Comité de Hemodinamia de la Federación Argentina de Cardiología y el Hospital Escuela de Agudos R. Madariaga. La jornada ha sido declarada de Interés Provincial por iniciativa del diputado Dr. Jorge Franco.



Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Los infartos de miocardio y los accidentes cerebro vasculares se cobran alrededor de 18 millones de vidas al año. Y se estima que la cifra ascenderá a 23 millones para el año 2030.



Gran parte de estas muertes podría evitarse con una alimentación saludable. Para cuidar el corazón es importante alimentarse bien. Reducir el consumo de bebidas azucaradas limitar el consumo de alimentos procesados y envasados ya que suelen tener un alto contenido en sal, azúcar y grasa. Mantener el consumo de alcohol dentro de los límites recomendados por los expertos.



Una de las decisiones más importantes para mejorar la salud del corazón es decirle NO al tabaco.



Los cardiólogos recomiendan también realizar al menos 30 minutos diarios de actividad física. Jugar, caminar, las tareas domésticas, bailar!!!Todas las actividades cuentan!





En los tiempos del COVID-19, los pacientes con enfermedad cardiovascular (ECV) se enfrentan a una doble amenaza. No solo están expuestos a un mayor riesgo pudiendo desarrollar formas más graves, sino que también es posible que descuiden la atención médica que requiere su corazón por temor a acudir a un centro donde se pueda producir el contagio.



Durante los últimos meses muchos pacientes con antecedentes cardiovasculares dejaron de hacer los controles por lo que se advierte una mayor exposición a la enfermedad. Para el caso de personas sin antecedentes, muchas aumentaron la obesidad, consumo del alcohol, tabaquismo, es decir que hubo cierto descontrol con respecto a las medidas de prevención. No se sabe qué curso seguirá la pandemia en el futuro, pero sabemos que cuidar nuestro corazón es hoy más importante que nunca.



Utiliza tu Corazón… PARA TOMAR MEJORES DECISIONES.



ESCUCHA A TU CORAZÓN. Tratá de asistir a las revisiones regulares y no dudes en llamar al servicio de urgencias médicas cuando lo necesites.



Utiliza tu Corazón…POR LA SOCIEDAD, POR LOS SERES QUERIDOS Y POR VOS MISMO







Sociedad de Cardiología de Misiones presidente Dr. Jorge Aguirre



Sociedad Argentina de Cardiología SAC Distrito Misiones Dr. Oscar Vogelmann



Fundación Cardiovascular de Misiones FUCAM Dr. Augusto Lépori



UCAMI decano de la Facultad de Medicina Dr. Gerardo Moreno



Comité de Hemodinamia de la Federación Argentina de Cardiología presidente Dr. José Luis Lazarte



Servicio de Hemodinamia del Hospital Escuela R. Madariaga Dr. Ernesto Duarte