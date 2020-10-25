Misiones confirmó ocho casos de Covid-19 este domingo

25 de octubre de 2020
Fuente: Ministerio de Salud de Misiones.

25 DE OCTUBRE PARTE EPIDEMIOLOGICO COVID 19

258 CASOS CONFIRMADOS A LA FECHA

8 CASOS  NUEVOS:  6 PUERTO IGUAZÚ- 2 POSADAS

TODOS LOS CASOS CON NEXO EPIDEMIOLÓGICO ESTABLECIDO.

65 CASOS ACTIVOS   (8 INTERNADOS): 

24 POSADAS – 21 PUERTO IGUAZÚ- 6 SAN JAVIER- 4 WANDA- 3 GARUPÁ- 1 ARISTÓBULO DEL VALLE-  1 PUERTO RICO- 1 APÓSTOLES- 1 OBERÁ- 1 GARUHAPÉ- 1 GOBERNADOR ROCA-1 LEANDRO N. ALEM.

187 RECUPERADOS (4 RECUPERADOS  25/10)

6 FALLECIDOS.

1.556 PERSONAS AISLADAS PREVENTIVAMENTE.

ANTE CUALQUIER SÍNTOMA COMUNICATE AL 0800-444-3400

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