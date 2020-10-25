Misiones confirmó ocho casos de Covid-19 este domingo

25 DE OCTUBRE PARTE EPIDEMIOLOGICO COVID 19
258 CASOS CONFIRMADOS A LA FECHA
8 CASOS NUEVOS: 6 PUERTO IGUAZÚ- 2 POSADAS
TODOS LOS CASOS CON NEXO EPIDEMIOLÓGICO ESTABLECIDO.
65 CASOS ACTIVOS (8 INTERNADOS):
24 POSADAS – 21 PUERTO IGUAZÚ- 6 SAN JAVIER- 4 WANDA- 3 GARUPÁ- 1 ARISTÓBULO DEL VALLE- 1 PUERTO RICO- 1 APÓSTOLES- 1 OBERÁ- 1 GARUHAPÉ- 1 GOBERNADOR ROCA-1 LEANDRO N. ALEM.
187 RECUPERADOS (4 RECUPERADOS 25/10)
6 FALLECIDOS.
1.556 PERSONAS AISLADAS PREVENTIVAMENTE.
ANTE CUALQUIER SÍNTOMA COMUNICATE AL 0800-444-3400