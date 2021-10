La alegría de ser parte

En el cierre de de la sétima jornada de la 41° Fiesta Nacional del Inmigrante, en la Casa Típica de los brasileros, se encontraron varios de los actores importantes de la organización. Mario Pizzutti los convocó al frente para presentarlos a turistas santafesinos que visitaban la Fiesta.

Con la alegría del reconocimiento y de ser parte fundamental del evento…posaron para las cámaras presentes, entre ellas Meridiano55.

Alejandra Martins, secre de Federación, Alejandro Cieplinski, vicepresidente segundo de la comisión organizadora (CO), Mario Pizzuti, vicepresidente primero CO, Gastón Kibysz, responsable de parquización, Richard Delebecq, imágenes y flyers, Patricia Tamis, tesorera de Federación y de la CO y Norma Karaputene, espectáculos y cuadro apertura.

Felicitaciones por el trabajo!!!!!!