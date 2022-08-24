Conociendo a las Reinas de las Colectividades: Ana Paula Sowinski Reina de la Colectividad Polaca

Punto de Encuentro – Ciclo de entrevistas en Meridiano 55 – Presentando las reinas de las colectividades.
Representante de la Colectividad Polaca: ANA PAULA SOWINSKI
EDAD: 24 AÑOS
ESTATURA: 1.73 MTS.
MEDIDAS:93 – 68 – 95
ESTUDIOS:-PROFESORA EN EDUCACION INICIAL YPROFESORA DE DANZAS FOLKLORICAS ARGENTINAS
-CURSANDO ACTUALMENTE LA LICENCIATURA EN FONOAUDIOLOGIA Y LA LICENCIATURA EN EDUCACION
IDIOMA: INGLES BASICO – PORTUGUES- Y CONOCIMIENTO DE POLACO
DOMICILIO: SANTA RITA
ASCENDENCIA: BISABUELO PATERNOS Y TATARABUELOS