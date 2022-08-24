Conociendo a las Reinas de las Colectividades: Ana Paula Sowinski Reina de la Colectividad Polaca

23 de agosto de 2022

Punto de Encuentro – Ciclo de entrevistas en Meridiano 55 – Presentando las reinas de las colectividades.

Representante de la Colectividad Polaca: ANA PAULA SOWINSKI

EDAD: 24 AÑOS

ESTATURA: 1.73 MTS.

MEDIDAS:93 – 68 – 95

ESTUDIOS:-PROFESORA EN EDUCACION INICIAL YPROFESORA DE DANZAS FOLKLORICAS ARGENTINAS

                    -CURSANDO ACTUALMENTE LA LICENCIATURA EN FONOAUDIOLOGIA Y LA LICENCIATURA EN EDUCACION 

IDIOMA: INGLES BASICO – PORTUGUES- Y CONOCIMIENTO DE POLACO

DOMICILIO: SANTA RITA

ASCENDENCIA: BISABUELO PATERNOS Y TATARABUELOS

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Punto de Encuentro – Ciclo de entrevistas en Meridiano 55

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