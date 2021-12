Pablo Hassan: Queremos trabajar ideas y proyectos, la sociedad necesita que dejemos de discutir banalidades

El Concejal Pablo Hassan dialogó con Meridiano 55 en las horas previas a su asunción como Intendente de la ciudad de Oberá señalando que es una gran responsabilidad que se le presenta, además que le pondrá una mirada distinta y ganas de hacer bien las cosas durante estos dos años de gestión.

«Nunca fue este el camino que en mi cabeza estaba diagramado, el de la parte política. Mi cabeza siempre fue muy técnica y estaba abocado a pensar en la parte técnica, de ejercicio de la profesión y de un camino por lo cual dudé mucho cuando Carlos me había ofrecido ser el primer candidato a Concejal, en ese momento dudé, si seguía solamente en la parte privada o me metía en lo público. En ese momento pensé en la posibilidad de ser Intendente, por el hecho de ser el primer Concejal se podía dar, pero siembre se me cruzó por la cabeza como algo anecdótico de un par de días, por alguna enfermedad del Intendente cuando uno lo tiene que remplazar, pero como una cuestión protocolar solamente, nunca me imaginé este desafío. Pero cuando el rumor de la candidatura a Diputado de Carlos se confirma, ahí se me vinieron todos los sentimientos de amor por esta ciudad y el arraigo», manifestó Hassan durante la entrevista.

Hassan habló entre otros, sobre dos temas candentes, por un lado la energía eléctrica y el conflicto con el servicio de transporte urbano de pasajeros en Oberá.