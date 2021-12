Rubén Obermann – Contador de Capital del Monte: Con la tarifa actual, no va a venir ninguna empresa a trabajar

El Contador de la prestataria del servicio de transporte urbano de pasajeros dialogó con Meridiano 55 y señaló que desde la Empresa sintieron que hubo una persecución desde el Municipio, sin posibilidad de diálogo, sobre todo en el segundo mandato de Carlos Fernández.

Consultado sobre el vencimiento del contrato de concesión que tiene la Empresa, Obermann indicó, «Capital del Monte sabe que su contrato de concesión vence el año que viene, nosotros estamos trabajando para participar en ese contrato. Cuando se firma un contrato, que eso es lo importante que hay que saber, tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. Pero también en ese contrato se fijan derechos y obligaciones para ambas partes. Nosotros acá tenemos un problema, resulta que el Municipio no se dio cuenta o todavía al día de hoy desconoce de que hay de parte del poder concedente, en este caso el Municipio, obligaciones para con la Empresa. Nosotros estamos trabajando en este momento sobre las obligaciones que no cumplió o que incumplió el poder concedente. Por eso digo que si no va a haber diálogo, se va a poner bastante difícil el tema», manifestó.

A continuación, la entrevista completa a Rubén Obermann.