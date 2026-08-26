Valeria Ferreyra: del diagnóstico de cáncer de mama a convertirse en una voz de esperanza

En el cierre del Mes Rosa, la historia de Valeria Ferreyra invita a reflexionar sobre la importancia de la detección temprana, los controles médicos y el acompañamiento durante el tratamiento oncológico. Tras atravesar cirugías, quimioterapia y radioterapia, hoy continúa con hormonoterapia, es voluntaria de LALCEC Oberá y transforma su experiencia personal en un mensaje de prevención y esperanza.

Valeria Ferreyra conoce de cerca el impacto del cáncer de mama. No solo atravesó la enfermedad, sino que también perdió a dos de sus hermanas a causa de esta patología. Esa historia familiar marcó su vida y hoy es uno de los principales motores de su compromiso con la concientización.

“Soy voluntaria de LALCEC Oberá y también soy sobreviviente del cáncer de mama”, se presenta. Para ella, octubre tiene un significado especial: es un tiempo para recordar a sus hermanas y a tantas mujeres que atravesaron la enfermedad, pero también para insistir en la importancia de los controles y la detección temprana.

Su camino comenzó a fines de 2021, cuando advirtió cambios en su cuerpo. A través del autoexamen, detectó un pequeño bulto y notó que su pezón se había retraído. Esas señales la llevaron a consultar al médico, quien indicó estudios que continuaron con una punción y una biopsia. El resultado llegó por correo electrónico y confirmó el diagnóstico.

“Primero sentí angustia, tristeza. Me rompí”, recuerda sobre aquel momento. Sin embargo, poco después llamó a su esposo y juntos comenzaron a enfrentar una etapa que cambiaría sus vidas. El acompañamiento de su pareja, su familia y sus amistades fue fundamental para atravesar el proceso.

La importancia de escuchar al cuerpo y realizar los controles

La experiencia de Valeria le permitió comprobar la importancia de prestar atención a los cambios físicos y consultar a tiempo. En su caso, el autoexamen le permitió advertir señales que la llevaron a buscar atención médica.

Sin embargo, aclara que el autoexamen no reemplaza los controles médicos ni los estudios indicados por los profesionales de la salud. La ecografía mamaria y la mamografía, de acuerdo con cada caso y las recomendaciones médicas, son herramientas importantes para la evaluación y la detección temprana.

Desde LALCEC Oberá, Valeria trabaja para generar conciencia y facilitar el acceso a los controles. La institución funciona como un espacio de orientación y acompañamiento, además de actuar como puente para que las mujeres puedan realizarse los estudios correspondientes.

“Un diagnóstico a tiempo puede salvar la vida”, sostiene, convencida de que la información y la prevención pueden marcar una diferencia.

Su vínculo con LALCEC, sin embargo, comenzó mucho antes de convertirse en voluntaria. Hace aproximadamente 16 años, la institución ayudó a su familia a gestionar el traslado a Buenos Aires para que una de sus hermanas, que tenía 25 años, pudiera recibir atención. Años después, cuando ella misma necesitó apoyo, volvió a acercarse a la entidad.

En 2022 participó de un taller de autoayuda para pacientes oncológicos y encontró un espacio de contención y orientación. Desde 2023 forma parte del voluntariado y comparte su experiencia con otras personas que atraviesan situaciones similares.

Un tratamiento que transforma la vida cotidiana

El diagnóstico fue el comienzo de un proceso complejo. Valeria atravesó cirugías, quimioterapia y radioterapia, y actualmente continúa con hormonoterapia. También debió afrontar cambios físicos, la pérdida del cabello, el debilitamiento y las dificultades económicas que aparecieron cuando tuvo que dejar de trabajar y trasladarse a Posadas para recibir tratamiento.

En ese período, el apoyo de su entorno resultó decisivo. Familiares y amistades organizaron rifas y otras iniciativas para ayudarla a afrontar los gastos. También recibió acompañamiento psicológico, especialmente de profesionales especializados en psicooncología, una asistencia que considera fundamental para transitar las distintas etapas de la enfermedad.

“Necesitamos, desde el diagnóstico, acompañamiento”, afirma. Para Valeria, no se trata de exigirle a una persona que esté siempre bien o que enfrente la enfermedad con una actitud positiva, sino de comprender sus emociones, respetar sus tiempos y ofrecerle apoyo.

La fe también ocupó un lugar importante en su recuperación. En medio de la incertidumbre, encontró una frase que se convirtió en una forma de darse fuerzas cada día.

“Yo soy más fuerte que el cáncer”, se repite frente al espejo, recordando aquel día en que recibió el diagnóstico mientras se preparaba para ir a trabajar.

Con el tiempo, aprendió que atravesar la enfermedad también significa aceptar los momentos de fragilidad, reconocer cuándo necesita descansar y permitir que otras personas la ayuden.

Volver a bailar y disfrutar de las cosas sencillas

Hoy, Valeria volvió a entrenar, practica distintas disciplinas de danza y acrobacia, y desarrolla su trabajo en un local de artesanías donde realiza sus propias producciones.

La actividad física y la danza fueron importantes para recuperar movilidad, reconectarse con su cuerpo y volver progresivamente a sus actividades cotidianas. Después de las intervenciones y de las dificultades que tuvo para mover su brazo derecho, cada avance representa una conquista personal.

“Volver a renacer después de la quimio y la radioterapia es darte cuenta de todo lo fuerte que llegaste a ser”, expresa.

La enfermedad también modificó su manera de mirar la vida. Hoy encuentra un valor especial en los pequeños momentos: compartir unos mates, disfrutar de un atardecer o volver a hacer actividades que durante el tratamiento parecían lejanas.

“Me enseñó a no detenerme, a vivir el día a día y a disfrutar de las cosas más sencillas”, cuenta.

Su historia no busca ocultar las dificultades del proceso oncológico. Por el contrario, reconoce que el cáncer implica dolor, incertidumbre y cambios profundos, pero también destaca la importancia de contar con atención médica, contención emocional y una red de personas dispuestas a acompañar.

Acompañar también es una forma de ayudar

En el cierre del Mes Rosa, Valeria insiste en que la concientización no debe limitarse a octubre. Para ella, el compromiso con la prevención tiene que sostenerse durante todo el año, promoviendo los controles médicos y el acceso a la información.

También invita a reflexionar sobre cómo acompañar a quienes reciben un diagnóstico. A veces, dice, no hacen falta grandes discursos ni frases que intenten minimizar lo que la otra persona está viviendo. Basta con estar presentes.

“Con una palmadita en el hombro ya es suficiente. A veces no hace falta decir nada, pero sí decir: ‘Acá estoy’”, explica.

Después de atravesar su propia enfermedad y de perder a dos hermanas, Valeria eligió convertir su historia en una herramienta para ayudar a otras personas. Cada charla, cada testimonio y cada mujer que se acerca a realizarse un control representan una oportunidad para generar conciencia.

Su mensaje, en definitiva, trasciende el color rosa: la prevención, la detección temprana y el acompañamiento son fundamentales. Y, mientras continúa con su tratamiento y recupera espacios de su vida cotidiana, mantiene firme la convicción que la acompaña desde aquel primer día frente al espejo: es posible seguir adelante, un día a la vez.

Entrevista a Valeria Ferreyra

LALCEC Oberá: información y contacto

La delegación local de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer brinda orientación y acompañamiento a quienes necesitan información sobre prevención y controles.

Dirección: Beruti 1250, Oberá, Misiones.

Teléfono: 3755 405693.

Redes sociales: LALCEC Oberá en Instagram y Facebook.

Acercarse a la institución puede ser un primer paso para recibir orientación y conocer las posibilidades de acceso a los controles correspondientes.