Conducía alcoholizado, chocó una moto estacionada y terminó contra un muro en Oberá

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Un hombre de 51 años resultó ileso luego de perder el control de su Fiat Duna, chocar contra una motocicleta estacionada y terminar contra un muro perimetral en el barrio Villa Stemberg, en Oberá. El test de alcoholemia dio positivo y el conductor fue demorado.
El siniestro ocurrió cerca de las 23:50 del sábado, sobre la calle Tabay, casi Alemania. Según se informó, José Luis Q. (51) perdió el control del automóvil e impactó contra una motocicleta Motomel B110 que estaba estacionada. Luego, el vehículo terminó contra un muro perimetral.
El conductor no sufrió lesiones y solo se registraron daños materiales. Tras el resultado positivo del test de alcoholemia, se labró el acta de infracción correspondiente y efectivos de la Seccional Quinta procedieron a su demora.