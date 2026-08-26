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Locales Policiales

Detuvieron a un hombre acusado de agredir a una mujer y dañar su propiedad en Oberá

  • 25/octubre/2026
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Un hombre de 30 años fue detenido este domingo por efectivos policiales en el barrio Günther de Oberá, tras ser denunciado por una vecina por una presunta agresión física y daños en su propiedad. El acusado quedó alojado en una comisaría a disposición de la Justicia.

La denuncia fue presentada por Teresa R. (53) ante el Comando Centro. Según manifestó, regresaba a su domicilio cuando fue agredida físicamente por Ricardo M. (30), quien además habría arrojado piedras y provocado daños en su propiedad.

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos del Comando realizaron recorridas por los pasillos internos del barrio y localizaron al hombre, conocido como “Chuki”.

El sospechoso fue detenido y trasladado a una comisaría, donde permanece a disposición de la Justicia.

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