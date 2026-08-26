Detuvieron a un hombre acusado de agredir a una mujer y dañar su propiedad en Oberá

Una multitud vive el desfile de la Fiesta Nacional del Inmigrante, que comienza con entrada gratuita
Un hombre de 30 años fue detenido este domingo por efectivos policiales en el barrio Günther de Oberá, tras ser denunciado por una vecina por una presunta agresión física y daños en su propiedad. El acusado quedó alojado en una comisaría a disposición de la Justicia.
La denuncia fue presentada por Teresa R. (53) ante el Comando Centro. Según manifestó, regresaba a su domicilio cuando fue agredida físicamente por Ricardo M. (30), quien además habría arrojado piedras y provocado daños en su propiedad.
Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos del Comando realizaron recorridas por los pasillos internos del barrio y localizaron al hombre, conocido como “Chuki”.
El sospechoso fue detenido y trasladado a una comisaría, donde permanece a disposición de la Justicia.