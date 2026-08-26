Denunciaron un presunto abuso sexual contra una adolescente y detuvieron a su padre en Oberá

Un hombre de 33 años fue detenido en Oberá en el marco de una investigación por un presunto abuso sexual contra su hija, actualmente de 15 años. La denuncia fue presentada por la directora de un establecimiento educativo, luego de que la adolescente relatara una situación que habría ocurrido cuando tenía 13 años.

La investigación se inició el sábado 24 de octubre, cuando la directora acudió a la Policía para denunciar lo ocurrido. Según las actuaciones, la estudiante había compartido la situación con las autoridades escolares, quienes convocaron a una reunión con su madre para abordar el caso. Posteriormente, la directora formalizó la presentación ante las autoridades.

A partir de la denuncia, efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte, dependiente de la Unidad Regional II, realizaron tareas para localizar al hombre señalado.

El procedimiento se concretó este domingo 25 de octubre, alrededor de las 10, cuando los policías ubicaron y detuvieron al sospechoso en cumplimiento de las medidas dispuestas por la autoridad judicial interviniente.

Tras ser examinado por el médico policial, el hombre quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación.