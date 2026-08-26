Se realizó el lanzamiento de la Escuela Misionera de Oficios

La Escuela Misionera de Oficios para la Integración Productiva tiene diez cursos en las localidades de Oberá, Eldorado y San Vicente. La propuesta académica combina capacitación técnica y nuevas tecnologías para ampliar las oportunidades laborales. La iniciativa ya cuenta con 255 estudiantes que forman parte del proceso de formación académica.

Durante la presentación, el Gobierno provincial y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) suscribieron un convenio para desarrollar esta iniciativa, impulsada junto con la Alianza para la Integración Productiva (ALINPRO) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). De esta forma, la UTN participa como institución ejecutora y aliada académica.

La Escuela comenzó sus actividades el 13 de octubre y ofrece diez cursos definidos a partir de las necesidades de las matrices productivas y las cadenas de valor de cada territorio. Con especial atención en los jóvenes, articula al sector productivo, las instituciones educativas y la universidad para vincular la capacitación con las oportunidades laborales y los cambios tecnológicos de la industria.

Durante el lanzamiento el intendente de Oberá, Pablo Hassan, informó que en su localidad se registraron 750 inscripciones, por encima de los cupos disponibles. Consideró que esa respuesta “muestra las ganas de trabajar que tiene el pueblo misionero, las ganas de seguir adelante, de poder soñar y pensar en poder ascender socialmente”, y manifestó la disposición del municipio para continuar el trabajo conjunto y ampliar la propuesta en los próximos años