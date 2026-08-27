Un hombre de 78 años que se encontraba desorientado fue asistido por efectivos de la Comisaría Seccional Segunda de Oberá durante la noche del sábado, en inmediaciones de la avenida Italia y calle Panamá.

El procedimiento se registró alrededor de las 23:30, cuando los uniformados encontraron al hombre, identificado como Antonio Ivalinl G, totalmente desorientado. Ante la situación, los policías lo resguardaron en la dependencia policial para brindarle asistencia.

Posteriormente, su hijo se presentó en el lugar y se hizo cargo de trasladarlo hasta su domicilio. Por último, el hombre fue atendido por un médico y permanece en su casa fuera de peligro.