Un joven de 23 años resultó lesionado durante un siniestro vial ocurrido este domingo sobre la avenida Andresito y calle Costa Rica, en Oberá. Tras el impacto, el otro vehículo involucrado se dio a la fuga y es buscado.

El hecho se registró alrededor de las 4, cuando una motocicleta Honda CBX de 250 cilindradas, conducida por Sebastián Sánchez N, colisionó contra otro rodado cuyas características no fueron precisadas. Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió lesiones y fue trasladado en ambulancia al Hospital SAMIC para recibir atención médica.

Por estos momentos, se aguarda el parte médico para determinar la gravedad de las lesiones, mientras se realizan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro e identificar al otro vehículo involucrado.