Un incendio registrado durante la madrugada de este domingo afectó una carpintería ubicada sobre la ruta provincial 2, en Puerto Panambí. El fuego provocó daños parciales en el interior del galpón y destruyó varias maquinarias, aunque no se registraron personas lesionadas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2:30, en un galpón de madera de aproximadamente 10 por 12 metros, con techo de chapas de zinc, destinado al funcionamiento de una carpintería. Efectivos de la División Bomberos Panambí acudieron al lugar y desplegaron tres líneas de agua para controlar las llamas y evitar que se propagaran hacia otros sectores de la estructura.

El trabajo fue realizado en conjunto con efectivos de la Comisaría local y contó con la colaboración del propietario y vecinos, quienes también contribuyeron a evitar la propagación del fuego. Los daños alcanzaron parte del interior del inmueble y varias maquinarias de banco y manuales, algunas de las cuales resultaron totalmente destruidas.

Por último, las primeras averiguaciones señalaron que el incendio se habría originado por un desperfecto eléctrico en el cableado de la instalación de la carpintería. No se registraron lesionados.