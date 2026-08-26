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Un hombre de 35 años fue detenido en Campo Viera, luego de ser denunciado por su hermanastra, de 55, por sustraerle prendas de vestir y amenazar con incendiar su vivienda. La investigación permitió establecer que parte de los elementos robados había sido comercializada y recuperar las prendas que estaban en poder de un comprador.
La investigación comenzó a partir de la denuncia de la mujer, quien manifestó que su hermanastro, identificado como Mateo Jairo V. (35), le había sustraído varias prendas de vestir y amenazado con prender fuego su casa.
A partir de la presentación, efectivos de la comisaría local iniciaron las averiguaciones y establecieron que parte de lo sustraído había sido vendido a un vecino de 41 años. Al localizarlo, el comprador confirmó la operación y entregó voluntariamente las prendas que tenía en su poder, las cuales fueron secuestradas en el marco de la causa.
Con los elementos reunidos durante la investigación, los policías localizaron y detuvieron al hombre denunciado. Posteriormente, fue examinado por un médico y alojado en sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.