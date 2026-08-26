Un lagarto overo adulto ingresó a una vivienda de Oberá y motivó la intervención de efectivos especializados de la Policía de Misiones. El animal fue encontrado en actitud defensiva dentro del inmueble y, tras ser capturado de manera segura, fue trasladado y liberado en un sector natural adecuado.

El hecho ocurrió este martes 17 de noviembre, cerca del mediodía, cuando los ocupantes de una casa ubicada sobre calle Río Gallegos advirtieron la presencia del reptil y solicitaron asistencia a través del 911.

A partir del requerimiento, el CIO 911 comisionó a integrantes de la División Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales, quienes se entrevistaron con el propietario de la vivienda, un hombre de 65 años, y obtuvieron su autorización para ingresar al inmueble.

Una vez en el lugar, los efectivos localizaron al ejemplar, un lagarto overo macho adulto que permanecía en actitud defensiva. Mediante las maniobras correspondientes, lograron capturarlo sin provocarle lesiones.

Finalmente, el reptil fue trasladado y liberado en su hábitat natural. La intervención concluyó sin inconvenientes y los habitantes de la vivienda no resultaron afectados.