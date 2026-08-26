La cuarta edición del Ciclo de Cine de Terror Oberá Nocturna convocó a 1.550 espectadores durante las tres jornadas realizadas del 13 al 15 de noviembre en el Cine Teatro Oberá – Espacio INCAA. La propuesta reunió a realizadores, estudiantes, artistas y aficionados al cine fantástico y de terror, con una programación que incluyó películas, cortometrajes regionales, capacitaciones, muestras artísticas y espacios de intercambio.

Entre las producciones proyectadas estuvieron El Susurro, de Gustavo Hernández; Mitra – Apaga la luz para poder ver, una producción misionera dirigida por Diego Bellocchio y Yamila Bartnasthpol; y La Virgen de la Tosquera, de Laura Casabé. Algunas de las funciones contaron con la presencia de realizadores y productores, quienes compartieron sus experiencias con el público.

Uno de los aspectos destacados fue la participación de estudiantes y realizadores independientes de Misiones y el NEA, con la exhibición de 31 cortometrajes distribuidos en las muestras Microterror Estudiantes Misiones, Universitarios del NEA y Realizadores del NEA.

También tuvo un lugar especial la escuela rural UGL N.º 5 de El Soberbio, que presentó una producción audiovisual realizada por sus estudiantes. La experiencia puso en valor al cine como herramienta educativa y como espacio de integración y expresión colectiva.

La programación incluyó además charlas y capacitaciones sobre escritura, producción audiovisual, animación y maquillaje de efectos especiales. A estas propuestas se sumaron actividades vinculadas con la literatura de terror y encuentros de cosplay, que ampliaron la participación de distintos sectores de la comunidad.

Otra de las iniciativas fue la Muestra Federal de Cine de Terror, que permitió vincular producciones de distintos festivales de Argentina y Latinoamérica. Como resultado de este intercambio, cortometrajes y microcortometrajes presentados en Oberá Nocturna tendrán presencia en la próxima edición del Buenos Aires Rojo Sangre (BARS), ampliando las posibilidades de difusión para realizadores y estudiantes de la región.

Con 1.550 espectadores y una importante participación de producciones regionales, Oberá Nocturna cerró su cuarta edición y continúa afianzándose como un espacio de exhibición, formación e intercambio para el cine fantástico y de terror en Misiones y la región.