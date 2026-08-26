Un hombre de 56 años falleció luego de sufrir un accidente laboral mientras realizaba tareas de raleo de pinos en una propiedad privada de la zona rural de Campo Ramón. El hecho ocurrió el lunes por la mañana, cuando trabajaba junto a otras dos personas y operaba un tractor.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Pintos, quien en determinado momento recibió el impacto de un trozo de tronco que había sido cortado durante las tareas forestales. El golpe lo dejó inconsciente, por lo que sus compañeros lo auxiliaron y trasladaron inicialmente al Hospital de Campo Viera.

Debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue derivado al Hospital SAMIC de Oberá, donde falleció cerca de las 15 horas.

Tras conocerse el deceso, el Juzgado de turno dispuso la realización de las actuaciones judiciales correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Asimismo, autorizó la entrega del cuerpo a sus familiares.