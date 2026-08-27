Un hombre de 35 años fue detenido durante la mañana de este domingo en Oberá, luego de intentar escapar de un control policial y atacar a los efectivos con un cuchillo. El procedimiento permitió recuperar varios elementos sustraídos en dos hechos contra la propiedad. El detenido había recuperado la libertad el viernes 13 de noviembre, tras permanecer detenido por otras tres causas por delitos contra la propiedad.

El procedimiento se realizó alrededor de las 7, durante recorridas preventivas sobre la calle Balcarce. Allí, efectivos de la Comisaría Seccional Quinta interceptaron a Yonathan Daniel C., quien intentó darse a la fuga y posteriormente habría atacado al personal policial con un cuchillo. Finalmente, fue reducido y detenido.

Entre sus pertenencias llevaba un bolso con dos netbooks, un parlante, útiles escolares, una calculadora científica, un reloj, alimentos y otros objetos. También tenía puestas unas zapatillas azules marca I-RUN que habían sido denunciadas como robadas.

Las averiguaciones permitieron establecer que parte de los elementos correspondían a dos hechos denunciados por vecinos de la ciudad. Uno de los damnificados, Héctor Fabián S., recuperó las zapatillas, mientras que otro, un docente de 43 años, había denunciado la sustracción de computadoras, una cartuchera, una calculadora, un equipo de música, una mochila y una garrafa de 10 kilos.

Finalmente, el detenido quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia. Los elementos recuperados serán restituidos a sus propietarios, mientras que la Policía continúa con las tareas para localizar los demás objetos sustraídos.