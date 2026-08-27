Un hombre de 24 años fue detenido durante un operativo de prevención nocturna, luego de ser sorprendido cuando ingresaba al predio de una escuela ubicada en la intersección de las calles Río Bermejo y Monte de Oca, en Oberá.

El procedimiento se concretó cerca de las 2 de la madrugada, cuando efectivos de la División Investigaciones y de la Comisaría Primera realizaban tareas de vigilancia en el establecimiento educativo. En esas circunstancias, observaron a un sujeto que ingresaba por la parte posterior del predio, donde se encuentra el tendido eléctrico.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar, pero fue alcanzado y detenido a pocos metros. Fue identificado como Jorge D. F. (24).

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una mochila que contenía un motor de lavarropas, una memoria TV3, un cuchillo tipo puñal y un par de botas de goma. Según la información policial, estos elementos serían presuntamente utilizados para cometer ilícitos vinculados con la sustracción de cables.

En tanto, se iniciaron averiguaciones para establecer la procedencia del motor de lavarropas. El detenido fue alojado en sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

Del operativo también participaron efectivos de la Comisaría Tercera y de las divisiones Comando Sur, Drogas Peligrosas y Secuestros.