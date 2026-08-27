Un siniestro vial ocurrido este sábado, cerca de las 17 horas, sobre la Ruta Nacional 14, en Oberá, dejó varias personas lesionadas. El hecho se registró a la altura del kilómetro 871, donde, por causas que se investigan, despistó un automóvil Peugeot 206 en el que viajaban varios ocupantes.

A raíz del episodio, personas mayores y menores de edad que viajaban en el vehículo fueron trasladadas al Hospital Samic de Oberá para recibir atención médica. Según la información preliminar, las lesiones se encontraban en evaluación.

La información se encuentra en desarrollo.