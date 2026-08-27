En el marco de la 4.ª Sesión Especial, el Concejo Deliberante de Oberá aprobó por unanimidad de los concejales presentes la reasignación de $100 millones del presupuesto del Departamento Ejecutivo Municipal al presupuesto 2026 del cuerpo legislativo. La medida permitirá garantizar el funcionamiento del Concejo durante el ejercicio vigente.

La sesión se realizó este viernes 27 de noviembre, a las 10:15, luego de una serie de reuniones entre los concejales que permitieron alcanzar un acuerdo para el tratamiento del Expediente N.º 629/2026.

El entendimiento contempló la transferencia de los fondos al Concejo Deliberante y la derogación del artículo 7 de la Ordenanza VII – N.º 60. Con esta modificación, los ocho concejales presentes acompañaron por unanimidad la aprobación del proyecto: Pablo Ullón, Maximilian Binder, María Luisa Glum, Marcelo Sedoff, Adriana Sartori, Adriana Kosnicki, Aníbal Ramírez y Mara Frontini.

La reasignación no modifica el monto total del presupuesto municipal y mantiene los recursos destinados a las obras públicas y a los servicios esenciales que ya estaban comprometidos.