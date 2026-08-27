Mediante tareas investigativas y testimonios recabados, la Policía de Misiones esclareció un robo ocurrido en Oberá, recuperó un televisor Smart TV de 32 pulgadas que había sido vendido por $50.000 y detuvo a dos hombres de 27 y 30 años.

Efectivos del Comando Radioeléctrico Zona Centro investigaban la sustracción del electrodoméstico de una vivienda del barrio Villa Falk, a la que los autores habrían ingresado por una ventana.

Las averiguaciones permitieron establecer que el televisor había sido comercializado por $50.000 en el barrio Caballeriza, donde finalmente fue recuperado por los uniformados.

A partir de la identificación de los presuntos involucrados y de tareas de vigilancia en los lugares que frecuentaban, los efectivos demoraron a Braian Alexis B. (27) y Adrián Manuel T. (30).

Ambos fueron trasladados a la Comisaría jurisdiccional y quedaron a disposición de la Justicia. El televisor recuperado también fue puesto bajo resguardo policial.