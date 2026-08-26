Breaking News :

Una multitud vive el desfile de la Fiesta Nacional del Inmigrante, que comienza con entrada gratuita

Despiste en la RN14 dejó varios hospitalizados

Jóvenes atletas participaron de una nueva competencia de los JDM e Intercolegiales

Paseo guiado gratuito: en el Jardín Botánico este domingo en Oberá

  1. Home
  2. Locales
  3. Cuatro hombres detenidos en Oberá y la zona Centro por…
Locales Política

Cuatro hombres detenidos en Oberá y la zona Centro por distintos hechos delictivos

  • 27/octubre/2026
  • No Comments
  • 2
  • 2 minute read
Vinkmag ad

Efectivos policiales realizaron distintos procedimientos en Oberá y localidades de la zona Centro, en los que detuvieron a hombres investigados por hechos de lesiones, robo, hurto e incumplimiento de medidas judiciales. Además, recuperaron elementos sustraídos y avanzaron en el esclarecimiento de los casos mediante tareas investigativas y el análisis de cámaras de seguridad.

En Los Helechos, un joven de 19 años fue detenido acusado de agredir a una adolescente de 16 años tras una discusión. La menor fue encontrada por vecinos a la vera de la Ruta Provincial N.º 5, a la altura del kilómetro 46, desorientada y pidiendo ayuda.

La adolescente recibió asistencia y fue examinada por el médico policial, quien constató lesiones. Tras realizar recorridas por la zona, los efectivos localizaron al sospechoso cuando circulaba por un camino vecinal y lo detuvieron.

En Guaraní, un hombre de 30 años fue detenido en el marco de una investigación por el robo de elementos de la vivienda de su madre, de 66 años, y por el incumplimiento de una medida judicial. La denuncia señalaba que habían ingresado al inmueble tras violentar una ventana. Las averiguaciones permitieron establecer que el sospechoso habría sido visto cerca de la propiedad y ofreciendo a la venta los objetos sustraídos.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una olla de acero inoxidable, una máquina para elaborar pastas, un horno eléctrico, una garrafa de 10 kilos, un termo y una frazada. Parte de los elementos habría sido comercializada a terceros. El hombre tenía una prohibición de acercamiento vigente hacia la denunciante.

Por otra parte, en Oberá, efectivos de la Comisaría Seccional Primera avanzaron en el esclarecimiento de un hurto ocurrido en una vivienda ubicada en la zona de las avenidas Sarmiento y Tucumán, donde habían sustraído distintos bienes.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad, la damnificada señaló como sospechoso a un hombre conocido como “Cuervito”. En el marco de las averiguaciones y con intervención judicial, los agentes realizaron rastrillajes en un terreno baldío con malezas, ubicado entre la avenida Tucumán y la calle Piedrabuena. Allí encontraron elementos ocultos que fueron reconocido

Tags:

Read Previous

El Concejo Deliberante declaró de interés público religioso el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
Read Next

Detuvieron a un segundo sospechoso por el robo de cables del tendido eléctrico en Oberá

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Most Popular

Tecnología

Meta acordó pagar casi 17.000 millones de dólares para frenar el juicio por la adicción de menores a sus redes

26/agosto/2026
General

Oberá moderniza sus trabajos de bacheo logrando más eficiencia y capacidad de respuesta

27/agosto/2026
Video

Reina de la Colectividad Alemana – Malena Stefanía Mayerhofer

7/agosto/2025
Video

Paises Árabes Mayra Belén Blasig

8/agosto/2025
Video

Col Checa Victoria Josefina Gimenez

9/agosto/2025