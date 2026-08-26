Cuatro hombres detenidos en Oberá y la zona Centro por distintos hechos delictivos

Efectivos policiales realizaron distintos procedimientos en Oberá y localidades de la zona Centro, en los que detuvieron a hombres investigados por hechos de lesiones, robo, hurto e incumplimiento de medidas judiciales. Además, recuperaron elementos sustraídos y avanzaron en el esclarecimiento de los casos mediante tareas investigativas y el análisis de cámaras de seguridad.

En Los Helechos, un joven de 19 años fue detenido acusado de agredir a una adolescente de 16 años tras una discusión. La menor fue encontrada por vecinos a la vera de la Ruta Provincial N.º 5, a la altura del kilómetro 46, desorientada y pidiendo ayuda.

La adolescente recibió asistencia y fue examinada por el médico policial, quien constató lesiones. Tras realizar recorridas por la zona, los efectivos localizaron al sospechoso cuando circulaba por un camino vecinal y lo detuvieron.

En Guaraní, un hombre de 30 años fue detenido en el marco de una investigación por el robo de elementos de la vivienda de su madre, de 66 años, y por el incumplimiento de una medida judicial. La denuncia señalaba que habían ingresado al inmueble tras violentar una ventana. Las averiguaciones permitieron establecer que el sospechoso habría sido visto cerca de la propiedad y ofreciendo a la venta los objetos sustraídos.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una olla de acero inoxidable, una máquina para elaborar pastas, un horno eléctrico, una garrafa de 10 kilos, un termo y una frazada. Parte de los elementos habría sido comercializada a terceros. El hombre tenía una prohibición de acercamiento vigente hacia la denunciante.

Por otra parte, en Oberá, efectivos de la Comisaría Seccional Primera avanzaron en el esclarecimiento de un hurto ocurrido en una vivienda ubicada en la zona de las avenidas Sarmiento y Tucumán, donde habían sustraído distintos bienes.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad, la damnificada señaló como sospechoso a un hombre conocido como “Cuervito”. En el marco de las averiguaciones y con intervención judicial, los agentes realizaron rastrillajes en un terreno baldío con malezas, ubicado entre la avenida Tucumán y la calle Piedrabuena. Allí encontraron elementos ocultos que fueron reconocido