Detuvieron a un segundo sospechoso por el robo de cables del tendido eléctrico en Oberá

Un joven de 20 años, conocido como “Marcelito”, fue detenido este martes 27 de octubre en el barrio Villa Vick de Oberá, acusado de estar vinculado con cuatro robos de cables del tendido eléctrico denunciados durante agosto. Por los mismos hechos, otro sospechoso, de 25 años y conocido como “Robertito”, había sido detenido previamente.

El procedimiento se realizó cerca de las 18:30, a cargo de efectivos de la División Comando Radioeléctrico Centro, dependiente de la Unidad Regional II. Los policías llevaban adelante tareas investigativas a partir de las denuncias de cuatro vecinos a quienes les habían sustraído el cableado que conectaba la red de distribución eléctrica con los pilares de sus viviendas.

Los hechos afectaron a propiedades ubicadas sobre las calles Lavalle, Río Pilcomayo, Iguazú y Diagonal V. En total, los autores habrían sustraído aproximadamente 90 metros de cable, lo que comprometió las conexiones eléctricas de los inmuebles.

En el marco de la investigación, los efectivos identificaron como sospechosos a Roberto Félix G., de 25 años, y Marcelo Alejandro D. S., de 20, conocidos como “Robertito” y “Marcelito”, respectivamente.

El primero fue detenido el 18 de agosto. Durante ese procedimiento, la Policía secuestró varios metros de cable de cobre pelado que tenía en su poder. En tanto, el segundo sospechoso se habría ausentado de la ciudad al enterarse de que era buscado por estos hechos.

Tras establecer que había regresado a Oberá, los investigadores montaron tareas de vigilancia en el barrio Villa Vick y lograron localizarlo y detenerlo durante la tarde de este martes.

El joven quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones por los cuatro hechos investigados.