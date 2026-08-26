La comunidad de Villa Barreyro mantiene viva la memoria de un policía fallecido en servicio

A 23 años de su fallecimiento, el sargento de Policía Juan de la Cruz Rodríguez recibió un homenaje en el barrio Villa Barreyro de Oberá. Por iniciativa de la comisión vecinal, una plazoleta fue bautizada con su nombre en reconocimiento al efectivo que perdió la vida durante un procedimiento policial en 2003.

La ceremonia se realizó este martes 27 de octubre, a las 17, sobre la avenida Gendarmería Nacional, entre las calles Isla Alejandro Primero y Atahualpa Yupanqui. La iniciativa surgió de los propios vecinos, que realizaron las gestiones ante el municipio para que el espacio público llevara el nombre del policía.

Rodríguez tenía 31 años y era padre de familia. El 21 de diciembre de 2003 participó en un operativo en el barrio Cien Hectáreas, donde un hombre armado había efectuado disparos y se resistía a entregarse ante la presencia policial. Durante el procedimiento, el sargento recibió un disparo que le provocó la muerte.

En ese momento, dejó a su familia y a un hijo de apenas cinco años, quien, con el paso del tiempo, decidió seguir sus pasos y actualmente también integra la Policía de Misiones.

Del homenaje participaron el intendente Pablo Hassan; el jefe de la Unidad Regional II, comisario general Claudio Marcelo Ludtke; y el jefe de la Unidad Regional IX, comisario general Marcelo Chimisky. También estuvieron presentes autoridades municipales, integrantes de la Plana Mayor policial, efectivos en actividad y retirados, familiares y vecinos.

Durante el acto se descubrieron el cartel identificatorio y una placa con una reseña de la historia del sargento. Además, se plantó un árbol nativo y quedó formalmente inaugurada la plazoleta que lleva el nombre de Juan de la Cruz Rodríguez, en un reconocimiento impulsado por la propia comunidad.