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El Concejo Deliberante declaró de interés público religioso el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

  • 27/octubre/2026
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En la sesión del martes 27 de octubre, el Concejo Deliberante de Oberá declaró de interés público religioso el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, que se conmemora cada 31 de octubre, en reconocimiento a la labor espiritual y social que desarrollan estas comunidades en la ciudad.

La iniciativa, destaca el compromiso de las congregaciones, pastores y voluntarios con el acompañamiento espiritual, la contención y la solidaridad hacia personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, pone en valor su contribución al bienestar comunitario, la promoción de valores y el fortalecimiento de los vínculos sociales, en un marco de respeto por la diversidad religiosa y la libertad de culto.

Al referirse a este reconocimiento institucional, el presidente del Consejo Pastoral de Oberá, Armando Gil, expresó su agradecimiento a los concejales y destacó la importancia de visibilizar el trabajo de las distintas congregaciones.

“Es un reconocimiento muy importante a toda la labor de cada pastor e Iglesia en los diferentes puntos de Oberá. Tiene que ver con la visualización de la entrega, el compromiso y la responsabilidad de cada congregación evangélica”, manifestó. Además, remarcó que muchas de las acciones que realizan las iglesias se desarrollan de manera silenciosa, pero representan un aporte significativo para la comunidad.

En el marco de la conmemoración, Gil también anunció las actividades previstas para el sábado 31 de octubre. A partir de las 18:30, las iglesias evangélicas realizarán una concentración en el Centro Cívico de Oberá, desde donde llevarán adelante una caminata por la ciudad, con carteles, cantos y expresiones de fe.

La jornada contará con la participación de grupos musicales, representaciones de distintas iglesias y un mensaje de la Palabra de Dios, en una propuesta abierta a la comunidad.

De esta manera, el reconocimiento del Concejo Deliberante pone en valor la presencia y el compromiso de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en Oberá, así como su aporte al acompañamiento de las familias y al fortalecimiento de la convivencia comunitaria.

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