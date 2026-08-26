Fernando M. (27), conocido como “Topera”, fue detenido durante la noche del miércoles en el barrio Oeste de Campo Viera, en el marco de una investigación por un robo denunciado en septiembre. El sospechoso tenía un pedido de detención vigente y, durante el procedimiento, la Policía también recuperó uno de los elementos sustraídos.

El hecho fue denunciado el 26 de septiembre por un hombre que constató la desaparición de un televisor Smart TV de 50 pulgadas y un cilindro de gas de 10 kilos de una vivienda habitada por su hijo, que se encontraba bajo su cuidado. A partir de la denuncia, se inició una investigación y se mantuvo vigente el requerimiento judicial para detener al sospechoso.

La aprehensión se concretó cerca de las 23 horas, durante recorridas preventivas realizadas por efectivos de la División Comando Radioeléctrico de Campo Viera. En ese contexto, los uniformados identificaron a un hombre cuyas características coincidían con las del buscado y procedieron a detenerlo.

Posteriormente, el detenido fue examinado por un profesional en el hospital local y trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

En tanto, los efectivos recuperaron el cilindro de gas denunciado como robado, que será restituido al denunciante. La investigación continúa para localizar el televisor y establecer las demás circunstancias del hecho.