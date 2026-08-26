Un hombre de 28 años fue detenido este miércoles en Oberá, acusado de agredir a su hermanastro, de 35, durante una discusión por una herencia familiar. La víctima sufrió una fractura en la región frontal del cráneo y permaneció internada durante varios días.

El episodio ocurrió durante la noche del viernes 13 de noviembre, en una vivienda ubicada sobre calle Caroba, donde Matías Javier P. (35) mantuvo una discusión con su hermanastro, Carlos Ezequiel M. (28), por cuestiones vinculadas a una herencia.

Según la denuncia, durante el altercado el acusado habría agredido físicamente a la víctima, quien recibió un fuerte golpe en la cabeza y debió ser trasladada a un centro de salud, donde permaneció internada durante varios días.

Posteriormente, el examen médico policial constató que el hombre presentaba un traumatismo en la región frontal, una herida cortante de aproximadamente tres centímetros que requirió sutura y una fractura de la tabla frontal del cráneo. El informe estableció, además, un tiempo estimado de curación superior a los 30 días.

A partir de la denuncia, efectivos de la Comisaría Seccional Quinta realizaron averiguaciones para localizar al señalado como agresor. Finalmente, durante la mañana de este miércoles 18 de noviembre, lograron detener a Carlos Ezequiel M. (28), quien quedó alojado en sede policial a disposición de la Justicia.