Este viernes 20 de noviembre, desde las 17 horas, se realizará una Feria de Ceramistas en la plazoleta Güemes de Oberá, con la participación de trabajadores del sector provenientes de distintos puntos de Misiones.

La propuesta ofrecerá un espacio para exhibir y comercializar producciones cerámicas, además de promover el intercambio de experiencias y conocimientos entre quienes desarrollan esta actividad en la provincia.

Uno de los atractivos de la jornada será una instancia demostrativa y experimental que se llevará adelante en articulación con la Facultad de Arte. Para ello, está prevista la disponibilidad de tornos, arcilla y herramientas que permitirán a los visitantes conocer las distintas etapas del proceso de elaboración y experimentar con la creación de sus propias piezas.

La feria busca visibilizar el trabajo de los ceramistas, fortalecer los vínculos entre los trabajadores del sector y acercar el arte cerámico a la comunidad mediante una propuesta abierta y participativa.

Desde la organización informaron que, en caso de lluvia, el encuentro será reprogramado para las próximas semanas.