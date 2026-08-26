Un adolescente de 15 años que sufría convulsiones y una joven de 16 que presentaba intensos dolores abdominales fueron asistidos este miércoles por efectivos de la Unidad Regional II. Debido a la urgencia de ambas situaciones, los policías realizaron los traslados hasta el Hospital SAMIC de Oberá para que recibieran atención médica.

La primera intervención se registró alrededor de las 20 horas en la Comisaría de Alberdi, donde una mujer de 40 años solicitó ayuda porque su hijo, de 15, estaba sufriendo convulsiones. Ante la emergencia, los efectivos lo trasladaron en un móvil policial hacia Oberá y coordinaron la asistencia con el servicio de emergencias 107.

Al llegar a la intersección de las avenidas José Ingenieros y Finlandia, el adolescente fue transferido a una ambulancia de alta complejidad que había sido solicitada previamente. Los policías acompañaron el traslado hasta el Hospital SAMIC, donde quedó a cargo del personal médico.

Por otra parte, cerca de las 20:30, una adolescente de 16 años se presentó en la Comisaría de Florentino Ameghino con intensos dolores abdominales. Ante la situación, los uniformados dispusieron su traslado inmediato en un patrullero, acompañada por un familiar de 27 años.

La joven ingresó al Hospital SAMIC de Oberá, donde recibió atención médica y permaneció en observación.

Ambos procedimientos requirieron una respuesta inmediata de los efectivos de guardia y la coordinación con los servicios de salud para facilitar la atención de los adolescentes.