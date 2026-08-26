Un hombre de 65 años que cumplía prisión domiciliaria por una causa vinculada a estupefacientes fue localizado este miércoles en pleno centro de Oberá, luego de abandonar sin autorización judicial la vivienda donde debía permanecer. La intervención policial permitió interceptarlo en inmediaciones de las oficinas de ANSES y documentar el incumplimiento de la medida.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Drogas Peligrosas de Oberá y comenzó alrededor de las 9, cuando los investigadores tomaron conocimiento de que Juan R. (65), quien cumplía arresto domiciliario en el barrio Günther, había salido de su vivienda sin autorización.

Ante esta situación, los policías se dirigieron al domicilio y realizaron recorridas por distintos sectores de la ciudad hasta localizarlo en inmediaciones de las oficinas de ANSES, sobre avenida Las Américas, donde fue interceptado.

Tras consultar con el Juzgado de Garantías de Oberá, se dispuso su traslado a la comisaría jurisdiccional para documentar el procedimiento y dejar constancia del incumplimiento. Además, se ordenó dar intervención a la Fiscalía Federal para evaluar una posible revocación del beneficio de prisión domiciliaria.

Finalmente, el hombre fue trasladado nuevamente a su vivienda, donde continuará cumpliendo la medida judicial mientras se resuelve su situación en el marco de la causa por infracción a la Ley 23.737.