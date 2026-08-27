A partir de tareas investigativas y un operativo de vigilancia, efectivos de la Policía de Misiones interceptaron este jueves un Volkswagen Gol que pretendían comercializar en Oberá con documentación presuntamente apócrifa. Durante el procedimiento, secuestraron el vehículo y detuvieron a su conductor, de 32 años.

La investigación se inició el 26 de noviembre, cuando efectivos especializados en verificación automotor y delitos relacionados con automotores obtuvieron información sobre la presunta maniobra ilegal.

Con los datos recabados, los investigadores establecieron que el automóvil se encontraba en un lavadero ubicado sobre calle Finlandia, por lo que montaron un operativo de vigilancia en las inmediaciones del comercio.

Alrededor de las 13:30, los policías observaron que el vehículo salía del establecimiento e iniciaron un seguimiento. Finalmente, lo interceptaron en la intersección de avenida Guayaba y calle Barracas, donde identificaron a su conductor, Lucas Fabián D. (32).

Durante la verificación, los especialistas detectaron irregularidades en la documentación presentada, que sería apócrifa. Además, establecieron que el Volkswagen Gol se encontraba radicado registralmente en Hurlingham, provincia de Buenos Aires.

Por disposición del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Oberá, el hombre fue detenido y el automóvil, junto con la documentación cuestionada, quedó secuestrado.

En tanto, la investigación continúa para determinar el origen del rodado y establecer si existen otras personas involucradas en la maniobra.