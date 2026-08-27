Un hombre de 33 años fue detenido durante la madrugada de este jueves en Oberá, en el marco de una investigación por un robo denunciado días atrás. El procedimiento permitió recuperar cinco chapas de zinc y cuatro ventanas de aluminio que habían sido sustraídas de un terreno y posteriormente comercializadas en distintos barrios de la ciudad.

La investigación se inició a partir de la denuncia radicada el pasado 8 de noviembre por Sebastián S. (39), quien informó que habían sustraído cinco chapas de zinc, cuatro ventanas de aluminio con sus respectivos vidrios y tirantes de un terreno ubicado sobre calle Mariano Moreno.

A partir de las averiguaciones, efectivos de la División Comando Centro establecieron que Walter G. (33), conocido como “Cali”, habría comercializado parte de los elementos sustraídos en los barrios Villa Lohr y Tuicha. Las tareas investigativas permitieron localizar y recuperar los materiales denunciados.

Finalmente, mediante tareas de vigilancia y esperas programadas en Villa Lohr, los uniformados lograron localizar y detener al sospechoso, quien quedó alojado a disposición de la Justicia junto con los elementos recuperados.