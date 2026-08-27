De cara a la celebración de los 100 años de Oberá, en 2028, se lanzó el concurso “Oberá Centenaria”, una convocatoria que busca seleccionar la marca gráfica y el sistema de identidad visual que representarán el aniversario de la ciudad. La iniciativa contempla la participación de los vecinos, quienes podrán aportar ideas, recuerdos y experiencias para construir una imagen que refleje la historia y la identidad obereña.

El concurso es impulsado por el Gobierno de la Ciudad, la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (FAyD-UNaM) y la Comisión Evaluadora y Organizadora de los 100 años de Oberá.

¿Cómo pueden participar los vecinos?

La comunidad podrá involucrarse en distintas instancias, sin necesidad de ser profesionales del diseño. Entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 se realizarán tres talleres comunitarios destinados a recoger relatos, ideas y aportes de vecinos, referentes barriales, instituciones y espacios culturales. También se habilitarán encuestas digitales y buzones para recibir propuestas y opiniones.

Todo el material será recopilado y organizado en un repositorio digital abierto, que estará disponible desde el 1 de marzo de 2027. Los aportes servirán como referencia para los profesionales y equipos que participen del concurso al momento de elaborar sus diseños.

Además, los vecinos podrán expresar su opinión sobre las propuestas que sean admitidas. Para ello, los diseños se exhibirán en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, donde se realizará una votación presencial y anónima entre el 17 y el 28 de mayo de 2027.

¿Quiénes pueden presentar diseños?

La convocatoria es gratuita y está destinada a personas mayores de 18 años. Se podrá participar de manera individual o grupal.

En la modalidad individual podrán presentarse profesionales graduados de Diseño Gráfico, con título universitario o terciario oficialmente reconocido, que hayan nacido en Oberá o acrediten una residencia continua de al menos dos años en la ciudad.

En la modalidad grupal se admitirán equipos interdisciplinarios de hasta cinco integrantes, conformados por diseñadores gráficos, estudiantes avanzados de la carrera, ilustradores, comunicadores, artistas visuales, historiadores y profesionales de áreas afines. Cada equipo deberá contar con al menos un diseñador gráfico graduado y uno de sus integrantes tendrá que haber nacido en Oberá o acreditar una residencia continua mínima de dos años.

No se requiere inscripción previa. Los interesados deberán presentar sus propuestas de acuerdo con las condiciones establecidas en las bases del concurso, mediante un archivo digital y un sobre cerrado con la documentación personal correspondiente.

Cronograma del concurso

La convocatoria y publicación de las bases se realizaron el 25 de noviembre de 2026. Las instancias de participación comunitaria se desarrollarán entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, mientras que el repositorio de aportes estará disponible a partir del 1 de marzo.

La recepción de los proyectos se realizará entre el 8 de marzo y el 30 de abril de 2027. Los archivos digitales podrán enviarse hasta las 23:59 del último día, mientras que la documentación impresa deberá entregarse en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Oberá, ubicada en Jujuy 58, dentro del horario de atención.

Entre el 11 y el 14 de mayo se realizará la verificación formal y técnica de las propuestas. Posteriormente, del 17 al 28 de mayo, tendrá lugar la exhibición y votación ciudadana en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.

La evaluación del jurado se desarrollará entre el 1 y el 4 de junio. En tanto, la apertura de los sobres de las propuestas seleccionadas, la ratificación y las notificaciones correspondientes están previstas para los días 7 y 8 de junio.

Finalmente, la presentación oficial de la identidad visual ganadora y la entrega de premios se realizarán el 9 de julio de 2027.

A través de “Oberá Centenaria”, el camino hacia el centenario comenzará a construirse con aportes de la comunidad y propuestas de profesionales del diseño, en un proceso que busca representar la historia, la diversidad cultural y la proyección de la ciudad hacia el futuro.