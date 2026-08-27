Se ejecutan dos obras de infraestructura en Oberá destinadas a mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y las condiciones de circulación vehicular y peatonal. Una de las intervenciones se desarrolla sobre avenida Tucumán, en la intersección con calle Rivadavia, mientras que la otra comenzó en barrio Günther, donde se construye un nuevo badén.

En avenida Tucumán y calle Rivadavia, los trabajos se realizan de manera conjunta entre el Municipio y el Supermercado El Cóndor. La intervención contempla la construcción de un sistema de entubado subterráneo y mejoras en la calzada para canalizar el agua de lluvia y la proveniente de vertientes cercanas, conduciéndola hacia el cauce del arroyo existente en la zona.

La obra permitirá ordenar el escurrimiento del agua y mejorar las condiciones de circulación en un sector de importante tránsito. Además, se prevé un incremento del movimiento vehicular y peatonal a partir de la apertura de un nuevo supermercado en ese sector.

Para concretar los trabajos, el sector privado aporta los recursos necesarios, mientras que el Municipio contribuye con maquinaria y mano de obra a través de la Secretaría de Infraestructura Urbana.

Por otra parte, comenzaron las tareas para construir un nuevo badén en barrio Günther, en la intersección de las calles Antártida Argentina y Puerto Deseado. La intervención busca mejorar el escurrimiento del agua y facilitar la circulación en ese sector del barrio.

Ambas obras forman parte de las intervenciones de infraestructura que se llevan adelante en distintos puntos de Oberá.