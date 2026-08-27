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Comenzaron los trabajos para construir un Salón de Usos Múltiples (SUM) en Villa Barreyro II, un proyecto impulsado por los vecinos a través del Presupuesto Participativo de Oberá. El espacio estará destinado a encuentros comunitarios, actividades recreativas y talleres para las familias del barrio.
La obra se ejecuta en un espacio verde ubicado en la esquina de las calles Mar de la Flota y Yabotí. En esta primera etapa, las tareas comprenden el movimiento de suelo, la nivelación y el relleno del terreno, trabajos necesarios para avanzar posteriormente con las fundaciones y la construcción del edificio.
La iniciativa surgió de una propuesta de los vecinos, quienes plantearon la necesidad de contar con un espacio propio para desarrollar actividades y fortalecer los vínculos comunitarios.
Durante 2026, el Presupuesto Participativo también permitió concretar una plaza inclusiva en Villa Falk, a partir de una propuesta de sus habitantes. En Villa Martos, por su parte, se proyectaron la puesta en valor de una plaza, la construcción de cordón cuneta y el empedrado de calles.
El programa continuará con nuevas intervenciones en otros sectores de Oberá. El próximo proyecto previsto es en Cien Hectáreas, donde los vecinos solicitaron el techado y mejoras del playón deportivo para contar con mejores condiciones destinadas a las actividades recreativas y deportivas.