El evento que incluye tandas en pista de grupos de autos y motos, exposición de autos y motos clásicos y exóticos, moto encuentro, gastronomía en boxes, se realizará este fin de semana en el Autódromo Ciudad de Oberá. La propuesta no se suspende por lluvia.

También en la noche de hoy, viernes 27, se realizará una movida en el centro de la ciudad. La actividad en pista sábado 28 y domingo 29, se desarrollará de 10 a 18, aunque el predio se abrirá a las 8 para el ingreso de participantes y público.

El costo de la entrada es de 30 mil pesos para las dos jornadas y se venden únicamente online. El valor por un día es de 20 mil pesos y se adquiere en boleterías de ingreso. Menores de 10 años no pagan, como así tampoco personas que presenten el CUD.

La edición pasada, realizada en el mes de agosto tuvo excelentes alcances, por lo que el organizador, Michael Kubski, afirmó que las expectativas son muy altas, ya que se suma la competencia con gran participación.