El Concejo Deliberante de Oberá aprobó, durante la 33° Sesión Ordinaria, la Resolución N° 119/2026, mediante la cual convoca a una Audiencia Pública para el próximo 11 de diciembre, a las 9:30 horas, en la Casa de la Cultura, con el objetivo de poner a consideración de la comunidad el proyecto de Ordenanza que establece un nuevo Reglamento de Mensura para la ciudad.

La convocatoria corresponde al Expediente N° 209/2024, una iniciativa presentada por el Bloque de Concejales Renovadores y trabajada durante los últimos dos años. La instancia participativa responde a lo establecido en el artículo 44° de la Carta Orgánica Municipal, que dispone la obligatoriedad de realizar una Audiencia Pública cuando se trata de proyectos vinculados a normas de edificación y planeamiento urbano.

Al respecto, la concejal Verónica Noguera, presidente de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente, explicó que el proyecto atravesó un proceso de análisis y actualización que incluyó reuniones con distintos sectores vinculados al desarrollo urbano.

“Hace aproximadamente dos meses, después de tantas reuniones con agrimensores, arquitectos, desarrolladores urbanos e inmobiliarias, se tomaron las inquietudes, los pedidos de modificación y las observaciones de cada uno de los sectores. También se trabajó en conjunto con el Municipio y el Poder Ejecutivo, logrando modificar el proyecto original a partir de todas estas sugerencias”, señaló.

Noguera destacó que uno de los aspectos centrales de la actualización tiene que ver con las condiciones para garantizar los servicios básicos en los nuevos loteos y urbanizaciones. En ese sentido, explicó que se busca establecer criterios más claros respecto a la provisión de agua y energía eléctrica.

“Muchas veces se realizan nuevas mensuras y el vecino adquiere un inmueble que luego no tiene la posibilidad de acceder a los servicios básicos. Lo que se propone con esta modificación es ajustar esa temática y trabajar de una manera distinta, para dar mayor seguridad a quienes compran un inmueble”, indicó.

La edil también aclaró que el Reglamento de Mensura es independiente del proceso de revisión de las zonificaciones de la ciudad, que se aborda mediante otra normativa.

En cuanto a la participación, el registro de inscripción estará abierto desde el 27 de noviembre y cerrará el 10 de diciembre de 2026 a las 10 horas. Los interesados podrán inscribirse presencialmente en el Concejo Deliberante, ubicado en Gobernador Barreyro N° 877, de 7 a 13 horas, o a través del sitio web oficial: https://deliberanteobera.gob.ar/audiencias.

La audiencia será presidida por el presidente del Concejo Deliberante, licenciado Pablo Ariel Ullón, y contará con la participación de los sectores interesados. Las personas físicas o jurídicas debidamente inscriptas podrán realizar una intervención oral de cinco minutos, mientras que el público en general podrá presentar intervenciones por escrito, previa autorización de la Presidencia de la Audiencia.

La convocatoria busca generar un nuevo espacio de participación ciudadana para escuchar aportes y observaciones antes de avanzar con el tratamiento de una normativa que tendrá incidencia en el ordenamiento urbano y el desarrollo de Oberá.